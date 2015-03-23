إجلاء عدد من الدبلوماسيين البريطانيين فى اليمن بمساعدة سلطنة عمان

>أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان توجيهات بمساعدة الحكومة البريطانية فى عملية إجلاء ونقل عدد من دبلوماسيها من محافظة عدن اليمنية.

و صرح مصدر مسئول فى وزارة الخارجية العمانية اليوم /الاثنين/ بأن سلطنة عمان قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة فى اليمن لتأمين عملية الإجلاء ونقل الدبلوماسيين البريطانيين إلى السلطنة، وذلك عبر طائرة تابعة لسلاح الجو العمانى تمهيدا لعودتهم إلى بلادهم.

و من ناحيى أخرى قتل 20 مسلحا حوثياً، و خمسة من مسلحى القبائل فى اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين اليوم الاثنين فى محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأفادت مصادر محلية بأن اشتباكات عنيفة استمرت لساعات واستخدمت فيها أسلحة متنوعة فى مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء بين الطرفين ما أدى إلى مقتل 20 مسلحاً حوثياً فيما قتل خمسة من مسلحى القبائل.

وأشارت إلى أن الاشتباكات بدأت عقب هجوم مباغت بالأسلحة الرشاشة شنه مسلحو القبائل على مواقع سيطر عليها المسلحون الحوثيون فى أوقات سابقة بمديرية الزاهر.

وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت بين الطرفين فى المديرية ذاتها ومديريات أخرى فى المحافظة أسفرت عن قتلى وجرحى من الطرفين معظمهم من الحوثيين .

يشار إلى أن هجمات متكررة يشنها مسلحو القبائل ومسلحو تنظيم أنصار الشريعة التابع للقاعدة فى اليمن على مواقع المسلحين الحوثيين فى البيضاء منذ أشهر ما خلف مئات القتلى والجرحى .

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