أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور.. محافظ قنا يتفقد مقري «مشروعك» بقنا وقفط

Google+ Print
بالصور.. محافظ قنا يتفقد مقري «مشروعك» بقنا وقفط بالصور.. محافظ قنا يتفقد مقري «مشروعك» بقنا وقفط

محافظ قنا يتفقد مقري «مشروعك» بقنا وقفط

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، مقري المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية ” مشروعك ” بمجلسي مدينة قفط وقنا، والذي يهدف إلي خلق فرص عمل للشباب من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة .

والتقي الهجان بممثلي البنوك الحكومية الممولة للمشروع ( الأهلي ، التنمية والائتمان الزراعي ) الذين أوضحوا للمحافظ أن البنوك تتيح شرائح مختلفة للقروض تبدأ الشريحة الأولي من ١٠٠٠ وحتى ٢٥ ألف ويعفي المقترض من دفع أي مساهمات والشريحة الثانية أكبر من ٢٥ ألف حتي ١٠٠ ألف يساهم المقترض ١٠% والشريحة الثالثة أكبر من ١٠٠ ألف وحتي ٢٥٠ ألف يساهم المقترض بنسبة ١٥% والشريحة الرابعة أكبر من ٢٥٠ ألف وحتي مليوني جنيه يساهم المقترض بنسبة ٣٠% والشريحة الخامسة أكبر من مليوني جنيه ويساهم المقترض بنسبة ٤٠% وفق ما تسفر عنه دراسة المشروع .

وأكد محافظ قنا أن ” مشروعك ” سيساهم بشكل فعال في خفض معدلات البطالة بين الشباب وتحقيق التنمية بمراكز وقري المحافظة . كما اطمئن على تجهيزات المقرين لتكون جاهزة لاستقبال الشباب الراغبين في الحصول علي قروض ميسرة للبدء في مشاريع خاصة بهم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية