بالصور.. محافظ قنا يتفقد مقري «مشروعك» بقنا وقفط

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، مقري المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية ” مشروعك ” بمجلسي مدينة قفط وقنا، والذي يهدف إلي خلق فرص عمل للشباب من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة .

والتقي الهجان بممثلي البنوك الحكومية الممولة للمشروع ( الأهلي مصر ، التنمية والائتمان الزراعي ) الذين أوضحوا للمحافظ أن البنوك تتيح شرائح مختلفة للقروض تبدأ الشريحة الأولي من ١٠٠٠ وحتى ٢٥ ألف ويعفي المقترض من دفع أي مساهمات والشريحة الثانية أكبر من ٢٥ ألف حتي ١٠٠ ألف يساهم المقترض ١٠% والشريحة الثالثة أكبر من ١٠٠ ألف وحتي ٢٥٠ ألف يساهم المقترض بنسبة ١٥% والشريحة الرابعة أكبر من ٢٥٠ ألف وحتي مليوني جنيه يساهم المقترض بنسبة ٣٠% والشريحة الخامسة أكبر من مليوني جنيه ويساهم المقترض بنسبة ٤٠% وفق ما تسفر عنه دراسة المشروع .

وأكد محافظ قنا أن ” مشروعك ” سيساهم بشكل فعال في خفض معدلات البطالة بين الشباب وتحقيق التنمية بمراكز وقري المحافظة . كما اطمئن على تجهيزات المقرين لتكون جاهزة لاستقبال الشباب الراغبين في الحصول علي قروض ميسرة للبدء في مشاريع خاصة بهم .