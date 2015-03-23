ضبط لحوم وعصائر منتهية الصلاحية بالمنيا

تمكنت حملة تموينية لرجال مباحث التموين ، بمشاركة مفتشى الرقابة التموينية ، من ضبط لحوم وعصائر ومخللات منتهية الصلاحة ، ومجهولة المصدر بالمنيا .

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا ، إخطارا من رئيس مباحث التموين ، يفيد بضبط كل من ، ط . ع . ح 27 سنة سائق السيارة رقم 2751 ( ن . م . ج ) ن ومقيم بمركز بنى مزار ، لحيازته وعرضه 90 كيلو لحوم مجمدة ، بدون بيانات ومجهولة المصدر ، أ . م . ر 26 سنة مندوب مبيعات ، ومقيم بمركز مطاى ، لحيازته وعرضه 67 كيلو لحوم مجمدة ، بدون بيانات ، ومجهولة المصدر ، وغير مصحوبة بأى مستندات . ص. ع . ف 28 سنة سائق السيارة رقم 18020 نقل المنيا ، ومقيم بمركز سمالوط ، لحيازته وعرضة 400 كيلو مخلل ، بدون بيانات وجهولة المصدر ، وغير مصحوبة بأى مستندات ، ح . ج . ر 32 سنة سائق السيارة رقم 106044 نقل المنيا ، والمقيم بمركز مغاغة ، لحيازته وعرضه 900 زجاجة عصير ، مجهولة المصدر وبدون بيانات ، وغير مصحوبة بمستندات . و. أ . أ 37 سائق السيارة رقم 44066 نقل المنيا.