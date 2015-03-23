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«الكنيسة» تناشد الأقباط للعودة من ليبيا.. وتؤكد: مصر قادرة على رعايتكم

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«الكنيسة» تناشد الأقباط للعودة من ليبيا.. وتؤكد: مصر قادرة على رعايتكم «الكنيسة» تناشد الأقباط للعودة من ليبيا.. وتؤكد: مصر قادرة على رعايتكم

البابا تواضروس الثانى

ناشدت لجنة الأزمات بالمجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية ، أبناء الكنيسة العاملين في ليبيا، العودة إلى الوطن حرصًا على حياتهم.

وأكدت اللجنة  - فى بيان لها – على أن قادرة على رعاية مواطنيها وحمايتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وقال اللجنة إنه “ انطلاقا من دور الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية الوطني ومسئوليتها الروحية والإنسانية وبناء علي توجيهات قداسة البابا تواضروس الثانى، تناشد الكنيسة المصريين في ليبيا علي العودة في أسرع وقت ممكن حفاظًا علي حياتهم”.

وأضافت “ومصر قادرة علي رعاية مواطنيها وحمايتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم”.

 

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