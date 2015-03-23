انفجار قنبلة أمام منزل قاض بمحكمة "العادلى" والنيابة تنتقل للمعاينة

انتقل المستشار أحمد البقلى، المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، برفقة المستشار محمد بدوى، رئيس نيابة أوسيم، إلى منزل المستشار فتحى البيومى العضو اليسار بالمحكمة التى برأت وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى.

وتبين من المعاينة الأولية، أن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة بجوار منزل عائلة المستشار فتحى البيومى، مما أدى إلى انفجارها وحدوث تلفيات فى بوابة وواجهة المنزل، وتبين وجود عبارات وكلمات مدونة على حائط المنزل منها "هذه هديتنا بسبب حكم براءة العادلى"، وعبارة أخرى "انتظر منا القادم".