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إسعاف دبي تشارك في معرض «توعية» بإكسبو الشارقة

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إسعاف دبي تشارك في معرض «توعية» بإكسبو الشارقة إسعاف دبي تشارك في معرض «توعية» بإكسبو الشارقة

شاركت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، في فعاليات المعرض الوطني للتوعية المجتمعية والخدمات الإنسانية «توعية 2015»، الذي نظمته دائرة الخدمات الاجتماعية بحكومة الشارقة، بالتعاون مع شركة الحاضر لتنظيم المعارض، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

وقالت رئيسة شعبة التوعية المجتمعية، مريم خميس سعيد، إن مشاركتنا تأكيد لتحقيق أعلى درجات الوعي، وتعزيز قيم الولاء والشراكة، وتعزيز دور المعرض، باعتباره المناسبة السنوية الرائدة على مستوى الدولة، التي تهدف إلى دعم التوعية المجتمعية والتطوع والخدمات الإنسانية.

وأضافت أن المؤسسة ممثلة بقسم التوعية المجتمعية، ومن خلال منصتها في المعرض، قابلت الكثيرين من طلبة المدارس بصفة خاصة الذين زاروا جناح الإسعاف، للتعرف إلى إجراءات الصحة والسلامة والإسعافات الأولية بأنواعها.

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