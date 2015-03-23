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سينترو كابيتال سينتر يحتفل باليوم العالمي للمياه لعام 2015

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سينترو كابيتال سينتر يحتفل باليوم العالمي للمياه لعام 2015 سينترو كابيتال سينتر يحتفل باليوم العالمي للمياه لعام 2015

نظم فندق سينترو كابيتال سينتر من روتانا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه لعام 2015  و بالتعاون مع شركة أبوظبي للنوزيع (ADDC)، مجموعة أغذية و شركة أبوظبي للمرطبات (بيبسي) ندوة توعية حول طرق الحفاظ على المياه والأساليب المثلى لاستدامتها.

يهدف هذا الحدث إلى تعزيز الوعي حول الحاجة لترشيد استخدام الموارد الطبيعية، واعتماد التكنولوجيات الموفرة للطاقة و الصديقة للبيئة، والتي سوف تمكننا من مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى الحفاظ على مواردنا .ويقام اليوم العالمي للمياه سنويا في 22 مارس كوسيلة للفت الانتباه إلى أهمية المياه العذبة والدعوة إلى اتباع الطرق المثلى لترشيدها. وفي كل عام تقوم الأمم المتحدة المعني بالمياه باختيار موضوع مختلف لليوم العالمي للمياه لتسليط الضوء على جوانب محددة تعزز طرق الحفاظ على المياه العذبة.

وكان موضوع هذا العام " المياه والتنمية المستدامة " حيث دعت الندوات إلى تسليط الضوء والتوعية حول أهمية المياه وأفضل الممارسات للحفاظ عليها واستدامتها مع طرح بعض النصائح واستعراض بعض الحقائق والأرقام حول مايجري اليوم في عالمنا فيما يتعلق بهذا الموضوع.

قامت أعمال الندوة في فندق سينترو كابيتال سينتر، مع كلمة افتتاحية من المدير العام للفندق السيد أيمن عاشور تلتها محاضرة من السيد عبدالله البادي رئيس قسم المياه و هندسة في شركة أبوظبي للنوزيع (ADDC)، ثم قدمة السيدة كاتارينا كاربوفا مسؤول الصحة والسلامة في فندق سينترو كابيتال سينتر استعراض الطرق المثلى لاستدامة المياه .

وفي تعليقه على الندوة قال السيد أيمن عاشور مدير عام سينترو كابيتال سينتر من روتانا: "من المهم جدا لزملائنا فهم أهمية المياه والعمل على الحفاظ عليها، إن مشكلة توفير المياه العذبة هي تحدي عالمي ولا يمكن التصدي لهذه التحديات إلا إذا تكافلت جهود كل أصحاب المصلحة معا و متوجة بجهود . " ثم أضاف " وأود أن اشكر شركائنا في هذه المبادرة: شركة أبوظبي للنوزيع (ADDC)، مجموعة أغذية و شركة أبوظبي للمرطبات (بيبسي) لتعاونهم ودعمهم  لهذا الحدث حيث أنهم يشاركونا نفس الطموح والهدف لحماية بيئتنا وخلق حياة أفضل للجميع" .

تبعت ندوة التوعية حملة توزيع 2000 عبوة مياه "العين" على عمال البناء في أبوظبي والذين يعملون في ظروف بيئية صعبة،  قام بالحملة موظفي فندق سينترو كابيتال سينتر.

وكختام لهذه الحملة قام السيد أيمن عاشور بتوزيع دروع شكر لشركاء هذا النشاط تقديرا منه لدعمهم في إنجاح العمل ونشر التوعية المرجوة على أوسع نطاق آملين أن نضمن مستقبل أفضل
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