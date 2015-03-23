أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

في انتظار الكارثة.. صور لطفل على حافة شرفة في الطابق الـ15 تثير القلق

Google+ Print
في انتظار الكارثة.. صور لطفل على حافة شرفة في الطابق الـ15 تثير القلق في انتظار الكارثة.. صور لطفل على حافة شرفة في الطابق الـ15 تثير القلق

صور جديدة مروعة لمسلسل "سقوط الأطفال من الشرفات" نشرتها إحدى المقيمات في مجمع أبراج سكاي كورتس السكني بدبي على حسابها في فيسبوك، تظهر طفلا صغيرا يحاول الصعود على حافة شرفة في الطابق الـ15 من أحد المباني في المجمع.

ووفقاً لموقع "إيميريتس 24/7"، فإن الطفل، الذي يبدو أنه لم يتجاوز سن الخامسة، بدأ برمي لعبة من الشرفة، وبعدها سحب جسده على الحافة لمشاهدتها.

وعلقت جيوتي فيراوو على حسابها في فيسبوك أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الأطفال لوحدهم في الشرفات، بعضهم يصعد على دراجته ليصل حاجز الشرفة، وبعضهم يرمي الألعاب، وقد سبق وأن اشتكت لخدمة الأمن عن هذه القضية المقلقة والمستفحلة في الأبراج، ولكن لا فائدة.

وتساءلت كيف يمكن للوالدين ترك الأطفال في الشرفات دون مراقبة بعد العديد من الحوادث التي تجري من حولنا؟

هذه الواقعة تسلط الضوء مرة أخرى على القلق المتزايد بشأن سقوط الأطفال من الشرفات  والتي راح ضحيتها ما يقرب من 20 طفلا على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفقا لإحصاءات كشفت عنها السلطات المعنية في مختلف أنحاء الدولة.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية