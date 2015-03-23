في انتظار الكارثة.. صور لطفل على حافة شرفة في الطابق الـ15 تثير القلق

صور جديدة مروعة لمسلسل "سقوط الأطفال من الشرفات" نشرتها إحدى المقيمات في مجمع أبراج سكاي كورتس السكني بدبي على حسابها في فيسبوك، تظهر طفلا صغيرا يحاول الصعود على حافة شرفة في الطابق الـ15 من أحد المباني في المجمع.

ووفقاً لموقع "إيميريتس 24/7"، فإن الطفل، الذي يبدو أنه لم يتجاوز سن الخامسة، بدأ برمي لعبة من الشرفة، وبعدها سحب جسده على الحافة لمشاهدتها.

وعلقت جيوتي فيراوو على حسابها في فيسبوك أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الأطفال لوحدهم في الشرفات، بعضهم يصعد على دراجته ليصل حاجز الشرفة، وبعضهم يرمي الألعاب، وقد سبق وأن اشتكت لخدمة الأمن عن هذه القضية المقلقة والمستفحلة في الأبراج، ولكن لا فائدة.

وتساءلت كيف يمكن للوالدين ترك الأطفال في الشرفات دون مراقبة بعد العديد من الحوادث التي تجري من حولنا؟

هذه الواقعة تسلط الضوء مرة أخرى على القلق المتزايد بشأن سقوط الأطفال من الشرفات والتي راح ضحيتها ما يقرب من 20 طفلا على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفقا لإحصاءات كشفت عنها السلطات المعنية في مختلف أنحاء الدولة.

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