اجتماع لبحث توصيل وصلات مياه شرب وصرف صحى بسوهاج

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اجتماع موسع ضم مسئولى الجمعيات الخيرية والتى تتمثل فى مؤسسة مصر الخير والأورمان والمؤسسة العربية الأفريقية ورسالة وصناع الحياة والإمام أبى حامد الغزالي وصحبة الخير والجمعية الشرعية وذلك لبحث توصيل وصلات مياه شرب للأسر الأكثر احتياجاً.

صرح بذلك اللواء محمود نافع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، وأضاف انه تم بحث تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات البنك الدولي والصندوق السويسري الجاري استكمالها بتمويل من المنحة الاماراتية لعدد 18 قرية وكذلك الوصلات المنزلية بمشروعات الصرف الصحي لعدد 4 قرى والممولة من صندوق تحيا مصر.

وأكد اللواء محمود نافع أن الجمعيات الخيرية تقوم بدور فعال فى توصيل مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجا وأن الشركة تبحث زيادة مجالات التعاون فى المشروعات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع على المواطن السوهاجى.