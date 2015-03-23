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عميد طب بنى سويف يشكل لجنة لمراجعة مكافآت الإداريين تحقيقاً للعدالة

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عميد طب بنى سويف يشكل لجنة لمراجعة مكافآت الإداريين تحقيقاً للعدالة عميد طب بنى سويف يشكل لجنة لمراجعة مكافآت الإداريين تحقيقاً للعدالة
قرر الدكتور منصور حسن، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفى جامعة بنى سويف، فور استلامه مهام منصبه الجديد، تشكيل لجنة لمراجعة جميع المكافآت الخاصة بإداريى الكلية، على أن تعلن قرارات تلك اللجنة للجميع، ضماناً للشفافية وتحقيقاً للعدالة فى توزيع المكافآت.

وأشار "حسن"، فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أن باب مكتبه مفتوح لاستقبال الجميع، مشدداً على التزامه باللوائح والقوانين المنظمة للعمل، والتى تعد الفيصل بينه وبين أى تهاون أو إهمال مقصود أو غير مقصود من قبل العاملين، موضحاً حرصه على أن ينال الملتزمون والمجتهدون والمبدعون من العاملين ما يستحقونه من تقدير ومكافآت فى الإطار القانونى دون مجاملات لأسماء بعينها.

وأوضح عميد طب بنى سويف، أنه فور توليه المنصب اجتمع بالعاملين الإداريين بالكلية، واستمع إلى شكواهم، بالإضافة إلى مقترحاتهم فى إعادة هيكلة بعض الإدارات وإدخال النظم والتقنيات الحديثة، لضمان جودة الأداء الوظيفى وتحسين الخدمة المقدمة أسوة بكليات الطب بالجامعات الأخرى.

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