600 شاحنة بضائع ومواد بناء لغزة عبر معبر "كرم أبو سالم"

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم السماح بإدخال 600 شاحنة محملة بالبضائع والمساعدات لقطاع غزة من خلال معبر "كرم أبو سالم" التجارى جنوب شرق القطاع.

وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع للقطاع فى تصريح صحفى إن الشاحنات المقرر إدخالها ستكون محملة ببضائع للقطاعين التجارى والزراعى وقطاع المواصلات والمساعدات.

وأوضح فتوح أن سلطات الاحتلال قررت السماح بإدخال 110 شاحنات محملة بالمواد الإنشائية للمشاريع الدولية، و150 شاحنة محملة بالحصمة (الزلط) والحصمة الخاصة بالبنية التحتية للطرق للمشاريع القطرية، بالاضافة إلى ضخ كميات من المحروقات.

ويعتبر معبر "كرم أبو سالم" المنفذ التجارى الوحيد الذى تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة، وتغلقه سلطات الاحتلال يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.

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