عامل يعقر طالبًا لتشاجره مع نجله داخل مدرسة بطما بسوهاج‎

عقر عامل مدرسة بمركز طما طالباً بالمدرسة، وأصابه بكدمات وتجمع دموى بالخدين بسبب تشاجره مع نجله داخل المدرسة.

تلقى اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة طما يفيد بوصول المدعو “خالد .ع” 12 سنة طالب – ويقيم بناحية الشوكا – دائرة المركز، إلي المستشفي المركزي مصاباً ” بعقر آدمي وكدمات وتجمع دموي بالخدين”.

وبالانتقال والفحص وسؤال والد المصاب “علي .م .م .ش”،47 سنة، حاصل علي معهد فني تجاري قرر أنه حال تواجد نجلة بمدرسة الشوكا الابتدائية حدثت مشادة كلامية بينه وبين نجل عامل المدرسة، “شداد .خ .أ” عامل بالمدرسة قام علي أثرها المشكو في حقه بالتعدي علي نجله وإحداث إصابته.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 3608 جنح المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.