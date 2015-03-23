وصول 331 سائح للغردقة و30 ألف طن حديد لميناء الأدبية

استقبل ميناء الغردقة، صباح اليوم الإثنين، السفينة السياحية أوربا وعلى متنها 331 سائح من مختلف الجنسيات قادمة من العقبة و ذلك فى إطار زيادة الرحلات السياحية لموانى البحر الأحمر بصفة عامة و زيادة السياحة لميناء الغردقة بصفة خاصة حيث تم نقل 777 سائح خلال شهر فبراير الماضى بزيادة قدرها 428.57 % عن شهر فبراير للفترة المثيلة للعام الماضى الذى بلغ 147 سائح و ذلك بعد افتتاح تطوير ميناء الغردقة و افتتاح الصالات الجديدة و رفع كفاءة الميناء .

وقال عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ماريمار جاز و على متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة ان اس سى صفا وعلى متنها 5218 طن كيماويات مونو ايثلين جليكول قادمة من ميناء رابيغ بالسعودية و السفينة كيمرود جورنى و على متنها 1049 طن كيماويات فينيل اسيتات قادمة من ميناء ينبع كما يغادر الميناء السفينة المختار و على متنها 30 ألف طن حديد بيليت متجهة إلى ميناء الحديدية باليمن و السفينة ارك فورواردر و على متنها 89 شاحنة متجهة إلى ضبا .

على جانب آخر يستعد الميناء، اليوم الإثنين، لاستقبال العبارة الرياض وعلى متنها 797 راكب و 55 سيارة كما يغادر الميناء العبارة مسرة و على متنها 1000 راكب و 18 سيارة .

يستعد ميناء السخنة اليوم لاستقبال السفينة ايرنازير و على متنها 52 الف طن سكر قادمة من البرازيل و ذلك لتكريرها بمصنع السكر بالسخنة و إعادة تصديرها .

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 311 راكب منهم 135 معتمر و 3 باص عمرة و 9 شاحنة و 3 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 42 شاحنة و تغادر السفينة سينا و على متنها 43 راكب و 44 شاحنة .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة كونج كيو سونج و على متنها 27500 طن فوسفات متجهة الى الهند و السفينة نما اكسبريس و على متنها 10 راكب و 60 شاحنة و السفينة الحرية 2 و على متنها 75 شاحنة و 11 راكب .

يشهد ميناء شرم الشيخ اليوم رحلتى مغادرة و وصول السفينة نيوتاليس و على متنها 154 سائح إلى و من الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية و ممارسة رياضة الغوص .

استقبل ميناء نويبع بالأمس العبارة ايلة و على متنها 145 راكب و 5 براد و 3 تريلا و 2 سيارة و السفينة سينا و على متنها 181 راكب منهم 137 معتمر و 3 باص عمرة و 12 براد و 3 تريلا كما غادر الميناء السفينة سينا و على متنها 314 راكب و 25 براد و 18 تريلا و العبارة ايلة و على متنها 880 راكب و 5 تريلا و 1 براد .

وشهد ميناء شرم الشيخ بالأمس مغادرة و وصول السفينة نيوتاليس و على متنها 96 سائح إلى و من الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية و ممارسة رياضة الغوص .

كما غادر السفينة تميست و على متنها 16 راكب و 5 فرد طاقم و السفينة ويرل ويند و على متنها 23 راكب و 10 فرد طاقم متجهان الى جوبل .

وشهد ميناء الغردقة بالأمس مغادرة العبارة الرياض و على متنها 1059 راكب و 60 سيارة و 8 شاحنة ، شهد ميناء سفاجا بالأمس مغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 86 شاحنة و 11 راكب .