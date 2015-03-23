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وصول 331 سائح للغردقة و30 ألف طن حديد لميناء الأدبية

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وصول 331 سائح للغردقة و30 ألف طن حديد لميناء الأدبية وصول 331 سائح للغردقة و30 ألف طن حديد لميناء الأدبية

ميناء الأدبية

استقبل ميناء الغردقة، صباح اليوم الإثنين، السفينة السياحية أوربا وعلى متنها 331 سائح من مختلف الجنسيات قادمة من العقبة و ذلك فى إطار زيادة الرحلات السياحية لموانى البحر الأحمر بصفة عامة و زيادة السياحة لميناء الغردقة بصفة خاصة حيث تم نقل 777 سائح خلال شهر فبراير الماضى بزيادة قدرها 428.57 % عن شهر فبراير للفترة المثيلة للعام الماضى الذى بلغ 147 سائح و ذلك بعد افتتاح تطوير ميناء الغردقة و افتتاح الصالات الجديدة و رفع كفاءة الميناء .

وقال عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ماريمار جاز و على متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة ان اس سى صفا وعلى متنها 5218 طن كيماويات مونو ايثلين جليكول قادمة من ميناء رابيغ بالسعودية و السفينة كيمرود جورنى و على متنها 1049 طن كيماويات فينيل اسيتات قادمة من ميناء ينبع كما يغادر الميناء السفينة المختار و على متنها 30 ألف طن حديد بيليت متجهة إلى ميناء الحديدية باليمن و السفينة ارك فورواردر و على متنها 89 شاحنة متجهة إلى ضبا .

على جانب آخر يستعد الميناء، اليوم الإثنين، لاستقبال العبارة الرياض وعلى متنها 797 راكب و 55 سيارة كما يغادر الميناء العبارة مسرة و على متنها 1000 راكب و 18 سيارة .

يستعد ميناء السخنة اليوم لاستقبال السفينة ايرنازير و على متنها 52 الف طن سكر قادمة من البرازيل و ذلك لتكريرها بمصنع السكر بالسخنة و إعادة تصديرها .

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة و على متنها 311 راكب منهم 135 معتمر و 3 باص عمرة و 9 شاحنة و 3 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 42 شاحنة و تغادر السفينة سينا و على متنها 43 راكب و 44 شاحنة .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة كونج كيو سونج و على متنها 27500 طن فوسفات متجهة الى الهند و السفينة نما اكسبريس و على متنها 10 راكب و 60 شاحنة و السفينة الحرية 2 و على متنها 75 شاحنة و 11 راكب .

يشهد ميناء شرم الشيخ اليوم رحلتى مغادرة و وصول السفينة نيوتاليس و على متنها 154 سائح إلى و من الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية و ممارسة الغوص .

استقبل ميناء نويبع بالأمس العبارة ايلة و على متنها 145 راكب و 5 براد و 3 تريلا و 2 سيارة و السفينة سينا و على متنها 181 راكب منهم 137 معتمر و 3 باص عمرة و 12 براد و 3 تريلا كما غادر الميناء السفينة سينا و على متنها 314 راكب و 25 براد و 18 تريلا و العبارة ايلة و على متنها 880 راكب و 5 تريلا و 1 براد .

وشهد ميناء شرم الشيخ بالأمس مغادرة و وصول السفينة نيوتاليس و على متنها 96 سائح إلى و من الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية و ممارسة رياضة الغوص .

كما غادر السفينة تميست و على متنها 16 راكب و 5 فرد طاقم و السفينة ويرل ويند و على متنها 23 راكب و 10 فرد طاقم متجهان الى جوبل .

وشهد ميناء الغردقة بالأمس مغادرة العبارة الرياض و على متنها 1059 راكب و 60 سيارة و 8 شاحنة ، شهد ميناء سفاجا بالأمس مغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 86 شاحنة و 11 راكب .

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