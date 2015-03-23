أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حريق بعربة قطار دسوق بسبب ماس كهربائى وذعر بين الركاب

Google+ Print
حريق بعربة قطار دسوق بسبب ماس كهربائى وذعر بين الركاب حريق بعربة قطار دسوق بسبب ماس كهربائى وذعر بين الركاب
سادت حالة من الذعر والخوف بين ركاب قطار دسوق، بعد انبعاث أدخنة بالقطار رقم 642 القادم من دسوق - إسكندرية "ركاب" بداخل المحطة دائرة المركز.

انتقلت القيادات الأمنية المختصة وقوات إدارة الحماية المدنية، وتبين انبعاث أدخنة من العربة رقم 4 بالقطار المشار إليه والمكون من عدد (6) عربات القادم من دسوق / إسكندرية، نتيجة حدوث ماس كهربائى بلوحة كهرباء العربة رقم 4، وتمت السيطرة عليه وإخماده (دون حدوث ثمة إصابات).

وقام سائق القطار بفصل العربات (4، 5، 6) عن القطار المشار إليه، وتخزينها بحوش المحطة، واستأنف القطار مسيره متأخراً لمدة 130 دقيقة ولا توجد تأخيرات أخرى بحركة مسيرة القطارات.

وبسؤال قائد القطار محمد على مسعود، قرر بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر 1146/2015 إدارى المركز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365