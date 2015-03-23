حريق بعربة قطار دسوق بسبب ماس كهربائى وذعر بين الركاب

سادت حالة من الذعر والخوف بين ركاب قطار دسوق، بعد انبعاث أدخنة بالقطار رقم 642 القادم من دسوق - إسكندرية "ركاب" بداخل المحطة دائرة المركز.

انتقلت القيادات الأمنية المختصة وقوات إدارة الحماية المدنية، وتبين انبعاث أدخنة من العربة رقم 4 بالقطار المشار إليه والمكون من عدد (6) عربات القادم من دسوق / إسكندرية، نتيجة حدوث ماس كهربائى بلوحة كهرباء العربة رقم 4، وتمت السيطرة عليه وإخماده (دون حدوث ثمة إصابات).

وقام سائق القطار بفصل العربات (4، 5، 6) عن القطار المشار إليه، وتخزينها بحوش المحطة، واستأنف القطار مسيره متأخراً لمدة 130 دقيقة ولا توجد تأخيرات أخرى بحركة مسيرة القطارات.

وبسؤال قائد القطار محمد على مسعود، قرر بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر 1146/2015 إدارى المركز.