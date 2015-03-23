"المجتمعات العمرانية" تطرح ١٥ مناقصة عامة لتوصيل المرافق فى ٦ مدن جديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح ١٥ مناقصة عامة، فى ٦ مدن جديدة، لتوصيل المرافق، وإقامة بالوعات الأمطار، ورفع كفاءة الطرق والأرصفة، وتنفيذ ملاعب ثلاثية، وخماسية فى إطار تطوير وتنمية المدن.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه سيتم طرح ٣ مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، لتنفيذ أعمال التغذية بالمياه والصرف الصحى لقطع أراضى المستثمر الصغير (2) ومنطقة الخدمات بها بالحى الثالث بلوك 28049 بالمدينة، وكذلك بالوعات صرف مياه المطار بالأحياء المختلفة بالمدينة، ومشروع زراعة وتشجير الجزر الفرعية والرئيسية والمسطحات الخضراء والميادين بالحى الثالث والرابع والأماكن المجاورة "مرحلة أولى"، وأخيرا أعمال رفع كفاءة الطرق والأرصفة شاملا التنسيق والتطوير الحضارى بين العمارات (مرحلة ثانية) لطرق الحى الثانى محلية (2،1(.

وأضاف المهندس محمد عاشور، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه سيتم طرح (6) مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، لتنفيذ ملاعب ثلاثية فى المناطق السكنية التاسعة و العاشرة، والثالثة عشرة، و الثامنة عشرة، والتاسعة عشرة، والثالثة والعشرين.

وأشار المهندس أحمد عرفة، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إلى أنه سيتم طرح مناقصتين لتنفيذ أعمال شبكات (مياه – صرف صحى – رى – طرق فرمة) منطقة (4) أراضى الإسكان الاجتماعى بامتداد الحى السكنى الثانى، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تنفيذ مبنى حضانة بالمنطقة (2) بالامتداد الشمالى بالحى الأول.

وأوضح المهندس حسام فتحى أمين، جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، أنه سيتم طرح تنفيذ مبنى سوق تجارى مصغر بمركز الخدمات بمنطقة الإسكان الاقتصادى بالمدينة فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء .

ولفت المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إلى أنه سيتم طرح مناقصتين، لاحتياجات الجهاز من الأثاث والتجهيزات المكتبية، وذلك بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال، بجانب أعمال تنفيذ شبكة الرى وأعمال الزراعة للحى التاسع بالمدينة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء .

وأعلن المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، أنه سيتم طرح مناقصة عامة لتنفيذ أعمال ملعبين ثلاثى وملعبين خماسى، لتنمية وتطوير المدينة.

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