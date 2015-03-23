رئيس مياه سوهاج: نبحث تنفيذ الوصلات المنزلية للأسر الأكثر احتياجا

أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أن الشركة تبحث بالاشتراك مع بعض الجمعيات الخيرية والمؤسسة العربية الأفريقية وصناع الحياة، توصيل وصلات مياه شرب للأسر الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أنه تم بحث تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات البنك الدولى والصندوق السويسرى الجارى استكمالها بتمويل من المنحة الإماراتية لعدد 18 قرية، وكذلك الوصلات المنزلية بمشروعات الصرف الصحى لعدد 4 قرى والممولة من صندوق "تحيا مصر ".

وأضاف "نافع"، فى تصريحات صحفية، أن الجمعيات الخيرية تقوم بدور فعال فى توصيل مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجا، وأن الشركة تبحث زيادة مجالات التعاون فى المشروعات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع على المواطن السوهاجى.