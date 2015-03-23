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الرئيس السيسى يغادر إلي السودان فى زيارة رسمية

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الرئيس السيسى يغادر إلي السودان فى زيارة رسمية الرئيس السيسى يغادر إلي السودان فى زيارة رسمية

الرئيس عبدالفتاح السيسى

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الإثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسى متجهًا إلى الخرطوم للقاء الرئيس السوداني، عمر البشير، لبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية على رأسها الأوضاع في سوريا والعراق وليبيا واليمن وفلسطين.

ومن المقرر أن يستكمل الرئيس رحلته الإفريقية بزيارة إثيوبيا، غداً الثلاثاء، وتستمر الزيارة لمدة يومين يلتقي خلالها رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلا مريام ديسالين، وعددا من كبار المسؤولين ورجال الأعمال الإثيوبيين.

ويبحث الرئيس مع رئيس وزراء إثيوبيا، سبل تطوير العلاقات الثنائية وعدداً من القضايا الإفريقية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن متابعة آخر مستجدات جهود التوصل لاتفاق حول سد النهضة الإثيوبي ونتائج اجتماعات اللجان الفنية والوزارية حول السد.

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