تدشين فرع "مشروعك" بمقر الوحدة المحلية لمدينة أسوان

دشن مساء الأحد مصطفى يسرى محافظ أسوان فرع المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان .

وأكد مصطفى يسرى أن المكتب يأتى ضمن 9 فروع سيتم افتتاحها خلال الفترة القادمة لتصبح نوافذ لاستقبال الشباب الراغب فى تبنى المشروعات المتناهية فى الصغر والصغيرة والمتوسطة والتى تم لها دراسة جدوى جاهزة حيث يتوازى ذلك مع استقبال الفرع للمشروعات التى يعرضها العميل ومساعدته فى عمل دراسة الجدوى اللازمة.

وفى نفس السياق طالب المحافظ بتبسيط الإجراءات على الشباب وسرعة إنهاء الإجراءات بعيداً عن التعقيدات الروتينه لفتح الباب أمام تنفيذ أكبر عدد من هذه المشروعات التى ستساهم فى خفض نسب البطالة والفقر.