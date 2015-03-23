5 فوائد لعصير الخضراوات أهمها تقوية المناعة وتعزيز الطاقة وزيادة قدرات المخ

فوائد عصائر الخضراوات الخضراء

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يعد تناول عصير الخضراوات ذات اللون الأخضر، مثل الجرجير والبروكلى، من أفضل الوسائل الرائعة لتحسين الحالة الصحية حسب العديد من الدراسات، نظراً لدورها فى الحد من الكثير من الأمراض، وتمتعها بقيمة غذائية عالية، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز الفوائد الصحية لعصير الخضراوات الخضراء، وذلك حسبما نشر مؤخراً بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وهى تشمل:>1.تحتوى على العديد من العناصر الغذائية الرائعة التى تنشط الجهاز الهضمى وتعزز قدرته على هضم الأطعمة.>2.تحفزك لتناول الكثير من الخضراوات لأنك تعتاد على طعمها مع مرور الوقت، ولن تجد أى مشكلة فى تناول الكثير منها، بل قد تستمتع بذلك.>3.الخضراوات الطازجة وخاصة الورقية تساهم فى جعل بيئة الجسم قلوية، على عكس اللحوم والكثير من الأغذية المصنعة، تجعل الوسط حامضى. وبالتالى فتعادل هذه الخضراوات درجة الحموضة، وهو ما يساهم فى الحد من الالتهابات ومستويات الجذور الحرة بالدم، ويعزز قدرات الجهاز الهضمى، ويعزز تمتعك بقدرات عقلية حادة.>4.عصير الخضراوات أفضل صحياً من القهوة، لأنه يعزز مستويات الطاقة ويجعلك تشعر بالانتباه دون أن يرفع مستويات الكافيين بالجسم، والذى يرفع ضغط الدم حال الإسراف فى تناوله.>5.يعزز عصير الخضراوات جهاز المناعة ويقويها، ويحميك من الإصابة بالأمراض.