5 عناصر غذائية تحتاجها المرأة أثناء الحمل

بعض الأطعمة والفيتامينات المفيدة للمرأة الحمل

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تُعَد فترة الحمل، من أصعب الفترات التى تمر بها السيدات، خاصة إذا كان الحمل لأول مرة، لتخضع للعديد من النصائح من المحيطين بها، حول تناول بعض الأطعمة والابتعاد عن البعض الآخر.>وتقدم الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، قائمة ببعض الأطعمة، والفيتامينات التى تحتاجها المرأة أثناء فترة الحمل، ومنها:

1- فيتامين "ب 12"، الذى يوجد فى الأسماك، والألبان بمشتقاتها، والبيض، حيث يُعَد فيتامين "ب 12" مهم لصحة الجنين، ومفيد للجهاز العصبى للأم.

2- الأطعمة الغنية بحمض الفوليك، الموجود فى الكرنب، والقرنبيط، والبنجر، والذرة، والجزر، والبامية، ويقلل من تعرض الجنين للإصابة بتشوهات.

3- فيتامين "سى"، الموجود فى الفلفل الأخضر، والبرتقال، والكيوى، والفراولة، والتوت، والخس، والسبانخ، فهو مفيد للحفاظ على الصحة العامة، ويقوى الجهاز المناعى فى الجسم للأم، والجنين.

4- فيتامين "د" الذى يساعد على تقوية العظام، والأسنان للجنين والأم، والذى يوجد فى الأسماك، وعيش الغراب (المشروم) والألبان بمشتقاته.

5- الحديد، ويحد من تعرض الأم لهبوط فى نسبة الهيموجلوبين، وإصابتها بالأنيميا، لذك يُنْصَح بتناولها، ويوجد فى "العسل الأسود، والسبانخ، والعدس".

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