عقلة الصقور تسوق إنتاجها في مهرجان (السمن والسمين)

بريدة - ملفي الحربي

تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة عقلة الصقور مهرجان السمن والسمين وأوضح سالم الوهبي رئيس مجلس إدارة اللجنة ان شعار المهرجان جاء لتحقيق أهداف تسويقية لمنتجات اسر محافظة عقلة الصقور ومراكزها ومحققاً لبعد تاريخي حيث كان ميثاقاً وموعداً للوفاء بين البائع والمشتري قديماً خاصة عند التبادل التجاري ب (الآجل) وكشف الوهبي ان المهرجان يستمر أسبوعاً موضحاً ان أهدافه تسويق المنتجات التي اشتهرت بها المحافظة من البقل والسمن والمواشي ودعم للأسر المنتجة وتطوير منتجاتها وخلق بيئة استثمارية وسياحية في غرب منطقة القصيم وتلبية لتطلعات المستهلك في إيجاد منتج مميز وتحويل منتجات المواشي لمنتج اقتصادي وأشار الحربي الى ان المهرجان تصاحبه العديد من البرامج والفعاليات منها دوري لكرة القدم للشباب وعروض للطيران الشراعي ومخيمات التسوق والألعاب الترفيهية للأطفال ومزاد يومي للأغنام وخيمة للشعر والشعراء والمنشدين مشيراً الى ان المهرجان يحظى بمتابعة أمير منطقة القصيم وترعاه عدد من الجهات منها مؤسسة سليما

ن الراجحي الخيرية كراع رسمي وتشارك بلدية عقلة الصقور بتجهيز البنية التحتية للموقع.