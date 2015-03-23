مستشفى دبا تطور المشاريع والبرامج الفنية والعلاجية

أكدّ خميس ربيع بن سنان، المدير العام لمستشفى دبا أن المستشفى أخذ على عاتقه مسؤولية كبيرة للنهوض بالقطاع الصحي في منطقة دبا عموماً رغم التحديات التي تطرح في هذا الباب، فالوضع الصحي بالمنطقة يحتاج فقط إعادة ثقة كون الإمكانيات متوفرة.

مضيفاً أن إدارة المستشفى عازمة كل العزم وتسعى جاهده إلى تطوير آلية العمل وخططها وبرامجها التطويرية وفقاً لتوجيهات وزارة الصحة الرامية لخدمة المرضى وتلبية احتياجاتهم وكسب رضاهم في مختلف المجالات الطبية والفنية لمواجهة الصعوبات والتحديات التي يمر بها.

خطة تطويرية

وأوضح المدير العام لمستشفى دبا أن المستشفى يستعد للحصول على الاعتماد الصحي الدولي (JCI) من حيث الجودة والخدمات على المستوى الطبي من الجوانب التشخيصية والفنية والعلاجية، تماشياً مع سياسة الوزارة لحصول جميع مستشفيات الدولة على هذا الاعتماد العالمي، والذي يعد مؤشراً لأهم المعايير العالمية لخدمة المرضى.

لافتاً إلى أن الرؤية التي تطمح إليها إدارة المستشفى هي رسم خريطة طبية تساهم فيها المستشفى لتطوير الخدمات الطبية لضمان وجود بيئة آمنة للمرضى والعاملين والمراجعين، وكل ما هو جديد في هذا الميدان، منوهاً بأن الخطة الاستراتيجية لتطوير المستشفى خلال الفترة القادمة ليرتقي بخدماته الطبية إلى الأفضل، والتي تتضمن المزيد من التطوير والتحديث الفني والمهني وستظهر قريباً إلى حيز الوجود.

مشاريع جديدة

وأشـار خميـس ربيـع إلى أن المستشفـى يشهد حالياً انطلاقة مشاريع جديـدة تهـدف إلى توسيع طاقته الاستيعابية لخدمة أكبر شريحة ممكنة من المراجعين. حيث تم مؤخراً تزويد المستشفى بجهاز الأشعة المقطعية (CT scan)، والانتهاء من تركيب ثلاث وحدات تكييف ( chillers ) ـ مثلجات.

ومن ضمن الإنجازات أن جميع الأقسام والأجنحة تعمل على نظام الربط الإلكتروني «وريد» وذلك لتسهيل الإجراءات وتنظيم المعاملات والمواعيد للمتعاملين. هذا إلى جانب توفر مجموعة من العيادات التخصصية، أما بالنسبة لبعض التخصصات غير المتوافرة فيتم التنسيق مع المستشفيات الأخرى في تحويل المرضى للعلاج لديهم.

صعوبات وتحديات

وبخصوص التحديات، أوضح بن سنان أن هناك عدداً من الصعوبات في عملية استقطاب الكوادر البشرية في بعض التخصصات الفنية المهمة، حيث يفتقر المستشفى لبعض الكوادر الطبية من استشاريين وأخصائيين بشكل عام، وبخاصة في أقسام (الأنف والأذن والحنجرة والأشعة والنساء والولادة).

كما أنه بات افتقار مدينة دبا إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية ومركز الطب الوقائي يشكل ضغطاً مضاعفاً على الخدمات في المستشفى على وجه العموم. لافتاً إلى أن معدل المراجع يصل إلى أكثر من 600 حالة مرضية يومياً.