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الدور القيادي للشرطة النسائية محور ملتقى المعرفة لشرطة أبوظبي

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الدور القيادي للشرطة النسائية محور ملتقى المعرفة لشرطة أبوظبي الدور القيادي للشرطة النسائية محور ملتقى المعرفة لشرطة أبوظبي

نظمت إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء في شرطة أبوظبي، الملتقى الرابع لتبادل المعارف والأفكار الإبداعية للعام الجاري، "ملتقى المعرفة"، بعنوان «الدور القيادي للشرطة النسائية في منظومة الأمن الشامل بوزارة الداخلية».

افتتحت الملتقى النقيب هدى المعيني، رئيسة قسم السياسات بإدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والحاصلة على جائزة فايجينباوم العالمية للتميز القيادي 2012 عن فئة «القيادات النسائية»، موضحة الدور الكبير الذي تلعبه المرأة الإماراتية في المجتمع.

من حيث تبوئها مراكز قيادية في الدولة والمجتمع، ما يعكس دورها البارز في كل المجالات التي تواجدت بها، كما تميزت المرأة الإماراتية في المحافل الدولية سواء في المجالات الدبلوماسية أو مجال الأعمال أو التعليم أو الطب، وغيرها من المجالات.

وأكدت النقيب هدى أن ملتقيات المعرفة، التي يعقدها مركز المعرفة بالتعاون مع قسم السياسات بإدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء في القيادة العامةلشرطة أبوظبي .

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