شرطة دبي تكرم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية

كرمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية وضمن مبادرة «نصلكم لنشكركم» مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية على جهودها في دعم البرامج الإنسانية التي تقيمها الإدارة لمساعدة النزلاء والمتمثلة في تقديم الدعم لسجن دبي المركزي لسجني الرجال والنساء استفاد منها النزلاء والنزيلات، وقد قدمت الإدارة الدرع التذكارية للمؤسسة بهذه المناسبة.

تعاون

وكان وفد من الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية قد زار مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وكان في استقبالهم المستشار إبراهيم بوملحة، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية، نائب رئيس مجلس امناء المؤسسة، بحضور صالح زاهر صالح مدير المؤسسة.

وضم وفد الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية العميد علي محمد الشمالي مدير الإدارة والعقيد مروان جلفار نائب مدير الإدارة والملازم عبدالله خميس النقبي رئيس قسمي الرعاية الاجتماعية ومتابعة الشؤون الصحية للنزلاء والعريف أول يوسف علي الشحي من قسم العلاقات العامة والعريف خلف عبيد المعمري.

واستعرضت الزيارة التعاون الذي تم بين الطرفين وبحث سبل تطوير هذا التعاون في تقديم المساعدات المختلفة وتنسيق الجهود في هذا المضمار وتبادل الخبرات والمقترحات في مجال العمل الخيري والمشاريع التي يمكن أن ينفذها الطرفان بما يخدم مصلحة الوطن والمجتمع.

وقد أثنى المستشار إبراهيم بوملحة على نوعية الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية للنزلاء والبرامج المتبعة في تأهيلهم من أجل إعادتهم للمجتمع بعد انتهاء مدة حكمهم أفراداً صالحين يقومون بدفع عملية التنمية والإنتاج.

مشيراً إلى أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية في إطار عملها الدؤوب لتقديم المساعدات لجميع فئات المجتمع، تقوم بالتنسيق والتعاون مع كل الدوائر الحكومية التي تقدم خدماتها للمجتمع من أجل تقديم الدعم اللازم لهذه الدوائر والمؤسسات لتقوم بدورها تجاه المجتمع بالصورة المثلى.

من جانبه أشاد العميد علي محمد الشمالي مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي بهذه الزيارة التي تأتي في إطار تقديم الشكر والعرفان لهذه المؤسسة الرائدة في مجال تقديم الأعمال الإنسانية داخل وخارج الدولة والتواصل والتعاون المستمرين بين الشرطة والمؤسسة منذ سنوات في تقديم المساعدات والأنشطة الإنسانية.