«مرور دبي» تبحث التعاون مع مجموعة خلف الحبتور

استقبل العقيد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، في مكتبه وفداً من مجموعة خلف الحبتور برئاسة زياد عبد عيده، مدير إدارة شؤون المجتمع والأمن، وعبد السلام المرزوقي، مدير عام المؤسسة.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره الرائد صلاح عبد الله الحمادي، مدير إدارة مراكز تقديم الخدمة، بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وتوطيد أواصر الشراكة بين شرطة دبي والمؤسسات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأشار العقيد سيف المزروعي، إلى أن الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص تعزز مفهوم المسؤولية المجتمعية وتصب في النهاية في صالح الوطن والمواطن، لافتاً إلى أن شرطة دبي تعمل بمبدأ الثواب والعقاب وإعطاء كل ذي حق حقه، وأن الانضباط المروري يعني التطور والحضارة.

موضحاً أن شرطة دبي رصدت ردود أفعال إيجابية لنظام النقاط البيضاء، وأنه من حق الملتزمين مرورياً أن يتم تكريمهم ليكونوا قدوة ونموذجاً إيجابياً للآخرين.

وأفاد المزروعي، أنه سيتم زيادة الفائزين في نظام النقاط البيضاء في الدورة الثالثة لها من 1300 إلى 1500 فائز هذا العام، مشيداً في هذا الصدد بالشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في دبي بهدف.