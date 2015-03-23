السيسى يغادر إلى الخرطوم للمشاركة فى القمة المصرية السودانية الإثيوبية

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى القاهرة اليوم متوجها إلى الخرطوم فى زيارة للسودان تستغرق يوما واحدا حيث يلتقى بنظيره السودانى عمر البشير، ويشارك فى القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية التى دعا لها الرئيس البشير البشير، بحضور رئيس الوزراء الإثيوبى هيلا ميريام ديسالين.

وتتناول القمة كافة القضايا المشتركة بين البلدان الثلاثة، وعلى رأسها ملف مياه نهر النيل، والملفات العالقة بخصوص سد النهضة الإثيوبى وتأثيره على حصة دولتى المصب مصر والسودان من المياه، كما يبحث القادة الثلاثة سبل تعزيز التعاون فى جميع المجالات بين بلادهم بما يحقق مصالح وتطلعات شعوبهم فى الرخاء والتنمية.

وعقب مشاركته فى مأدبة الغذاء التى يقيمها البشير على شرف السيسى وديسالين، يتوجه الرئيس إلى أديس أبابا فى زيارة دولة تستغرق يومين، يجرى خلالها مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبى، كما يلتقى الرئيس الإثيوبى وبطريرك الكنيسة الإثيوبية ومجلس الأعمال المصرى الإثيوبى.

وفى ثانى أيام الزيارة يلقى السيسى كلمة أمام البرلمان الإثيوبى يؤكد خلالها على علاقات الأخوة والصداقة والمصير المشترك التى تجمع البلدين.

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