أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي ... إحنا هننزل باللبس ده العتبة "ده احنا هنلم لم " -
السفيرة عزيزة - الطفلتين " كارما و فرح " يبدعون ويتألقون في الرقص الهندي -
ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
الكحكي والحسيني يحتفلان بعيد ميلاد طفل على "طائرة واشنطن" -
مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... كيفية يمكن حماية أنفسنا من السرقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسى يغادر إلى الخرطوم للمشاركة فى القمة المصرية السودانية الإثيوبية

Google+ Print
السيسى يغادر إلى الخرطوم للمشاركة فى القمة المصرية السودانية الإثيوبية السيسى يغادر إلى الخرطوم للمشاركة فى القمة المصرية السودانية الإثيوبية
غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى القاهرة اليوم متوجها إلى الخرطوم فى زيارة للسودان تستغرق يوما واحدا حيث يلتقى بنظيره السودانى عمر البشير، ويشارك فى القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية التى دعا لها الرئيس البشير البشير، بحضور رئيس الوزراء الإثيوبى هيلا ميريام ديسالين.

وتتناول القمة كافة القضايا المشتركة بين البلدان الثلاثة، وعلى رأسها ملف مياه نهر النيل، والملفات العالقة بخصوص سد النهضة الإثيوبى وتأثيره على حصة دولتى المصب والسودان من المياه، كما يبحث القادة الثلاثة سبل تعزيز التعاون فى جميع المجالات بين بلادهم بما يحقق مصالح وتطلعات شعوبهم فى الرخاء والتنمية.

وعقب مشاركته فى مأدبة الغذاء التى يقيمها البشير على شرف السيسى وديسالين، يتوجه الرئيس إلى أديس أبابا فى زيارة دولة تستغرق يومين، يجرى خلالها مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبى، كما يلتقى الرئيس الإثيوبى وبطريرك الكنيسة الإثيوبية ومجلس الأعمال المصرى الإثيوبى.

وفى ثانى أيام الزيارة يلقى السيسى كلمة أمام البرلمان الإثيوبى يؤكد خلالها على علاقات الأخوة والصداقة والمصير المشترك التى تجمع البلدين.
>


>- مباحثات مكثفة للرئيس اليوم فى الخرطوم لحل الخلافات بين مصر وإثيوبيا..مصادر: أديس أبابا تصر على عدم التوقيع على اتفاقية شبيهة بـ1929 و1959..وتوافق على إشراك القاهرة فى إدارة السد شرط عدم المساس بسيادتها
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والداخلية - ضمن الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: ترتيب الفرق خلال الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية