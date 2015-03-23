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فتح صالة الرئاسة بمطار القاهرة استعدادًا لسفر السيسى إلى السودان

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فتح صالة الرئاسة بمطار القاهرة استعدادًا لسفر السيسى إلى السودان فتح صالة الرئاسة بمطار القاهرة استعدادًا لسفر السيسى إلى السودان
استعدت سلطات مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، لسفر الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الخرطوم للقاء الرئيس السودانى عمر البشير، وقامت بفتح الصالة الرئاسية، كما انتظمت الخدمات التأمينية وانتشرت قوات الحرس الرئاسى والحرس الجمهورى، وتم تمشيط المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة وأجهزة الكشف عن المفرقعات.

ويزور الرئيس السيسى السودان، اليوم الاثنين، ويلتقى خلال الزيارة نظيره السودانى عمر البشير، لبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية على رأسها الأوضاع فى سوريا والعراق وليبيا واليمن وفلسطين.

ومن المقرر أن يستكمل الرئيس رحلته الإفريقية بزيارة إثيوبيا، غدًا الثلاثاء، تستمر لمدة يومين يلتقى خلالها رئيس الوزراء الإثيوبى هيلا مريام ديسالين، وعددًا من كبار المسئولين ورجال الأعمال الإثيوبيين.

ويبحث الرئيس المصرى مع رئيس وزراء إثيوبيا سبل تطوير العلاقات الثنائية، وعددًا من القضايا الإفريقية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن متابعة آخر مستجدات جهود التوصل لاتفاق حول سد النهضة الإثيوبى، ونتائج اجتماعات اللجان الفنية والوزارية حول السد.

- مباحثات مكثفة للرئيس اليوم فى الخرطوم لحل الخلافات بين مصر وإثيوبيا..مصادر:أديس أبابا تصر على عدم التوقيع على اتفاقية شبيهة بـ1929 و1959..وتوافق على إشراك القاهرة فى إدارة السد شرط عدم المساس بسيادتها
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