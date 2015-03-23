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وزير الخارجية الأردنى يؤكد حرص بلاده على تفعيل العمل العربى المشترك

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وزير الخارجية الأردنى يؤكد حرص بلاده على تفعيل العمل العربى المشترك وزير الخارجية الأردنى يؤكد حرص بلاده على تفعيل العمل العربى المشترك
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى ناصر جودة حرص الأردن على تفعيل العمل المشترك فى الإطار العربى والإقليمى، وتعزيز آليات الحوار والتنسيق حيال مختلف القضايا الإقليمية لضمان أمن واستقرار المنطقة وحماية مستقبل شعوبها.

جاء ذلك خلال لقاء لجنة الشئون العربية والدولية والمغتربين فى مجلس الأعيان الأردنى أمس برئاسة العين سمير الرفاعى مع جودة ، حيث تبادلت معه الآراء والأفكار حول الأوضاع والمتغيرات السياسية المتسارعة التى تشهدها المنطقة.

وشدد جودة على أهمية الدور المحورى للأردن بقيادة الملك عبد الله الثانى والمكانة والاحترام اللذين يتمتع بهما لدى غالبية دول العالم ، وحرص قادة هذه الدول على الاستماع لرؤيته إزاء كل ما يحدث بالمنطقة ورأيه فى أساليب العلاج الناجعة ، باعتبار صوته هو صوت العقل والحكمة والرأى ، وبالنظر لأن المملكة تمثل حديقة وسط حرائق مشتعلة من حولها.

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مصر 365