اليوم.. قمة ثلاثية بين «السيسي والبشير وديسالين» بالخرطوم

تستضيف الخرطوم اليوم الإثنين قمة ثلاثية تضم الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السودانى عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي مريام ديسالين، يوقع خلالها قادة الدول الثلاث، اتفاقية إعلان المبادئ حول سد النهضة الإثيوبي.

ومن المقرر أن يصل اليوم رؤساء كل من مصر ودولة جنوب السودان ورئيس وزراء إثيوبيا صباحا إلى مطار الخرطوم الدولى للمشاركة في احتفال وثيقة السد.

وسيشارك في مراسم توقيع الاتفاقية بالقصر الجمهورى في الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت ورئيس وزراء أوغندا ومفوض الاتحاد الأفريقي والمدير التنفيذي لمبادرة حوض النيل وأمين منظمة الإيقاد بجانب مشاركة دولية وإقليمية واسعة البنك الدولي والإيقاد ومبادرة حوض النيل وحوض النيل الشرقي وحوض النيل الجنوبي ووكالة العون الألماني بجانب مدير إدارة المياه القسم الأفريقي بالبنك الدولي ومشاركة المدير التنفيذ لمنظمة الايقاد والمدير التنفيذي لمبادرة حوض النيل، والمدير التنفيذي لحوض النيل الشرقي ومدير مكتب منظمة العون الألماني بشرق أفريقيا.

وسيشهد الحدث تغطية إعلامية غير مسبوقة بنقله مباشرة عبر عدد من التليفزيونات والإذاعات في الدول العربية والأفريقية.