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الدنمارك ترفض تحذير روسيا لها لعدم المشاركة بالدرع الصاروخية: «غير مقبول»

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الدنمارك ترفض تحذير روسيا لها لعدم المشاركة بالدرع الصاروخية: «غير مقبول» الدنمارك ترفض تحذير روسيا لها لعدم المشاركة بالدرع الصاروخية: «غير مقبول»

وصف وزير الخارجية الدنماركي، مارتين ليدجارد، التصريحات التي أدلى بها السفير الروسي، ميخائيل فانين، بشأن إمكانية أن تصبح الدنمارك هدفا للصواريخ النووية في حال شاركت في الدرع الصاروخية لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، بأنها «غير مقبولة».

وأضاف «ليدجارد» أن «روسيا تعرف بشكل جيد للغاية أن الدرع الصاروخية للناتو دفاعية وليست موجهة إليها».

كان «فانين» قال في تصريحات في عدد صحيفة «يلاندس بوسطن» الدنماركية الصادرة، السبت، إنه يبدو أن عواقب المشاركة في الدرع الصاروخية للناتو غير واضحة بالنسبة للدنمارك، مشيرًا إلى أنه في حال حدث ذلك فإن السفن البحرية الدنماركية ستكون أهدافا للصواريخ النووية الروسية.

 

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