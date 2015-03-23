الحزب الحاكم في كوت ديفوار يختار الحسن واتارا مرشحا له في انتخابات أكتوبر



> اختار الحزب الحاكم في ساحل العاج الرئيس الحالي الحسن واتارا، مرشحا له في انتخابات الرئاسة التي تجري هذا العام.

وستجري الانتخابات في ساحل العاج أكبر منتج للكاكاو في العالم في أكتوبر، ويتوقع أن يفوز فيها واتارا.

> وطلب أمادو سوماهورو، الأمين العام لحزب تجمع الجمهوريين الحاكم من نحو 20 ألف عضو في الحزب تجمعوا في مجمع رياضي في وسط ابيدجان، رفع أيديهم إذا كانوا يوافقون على منح واتارا فترة ثانية.

> واختير «واتارا» بالتصفيق، وقال سوماهورو: «من ثم فقد وافقنا بالاجماع على أن يكون الحسن واتارا مرشحنا الوحيد.»

> ومنذ توليه السلطة في 2011 بعد انتخابات متنازع عليها وحرب أهلية قصيرة في 2010 نسب لواتارا (73 عاما) فضل تعزيز نهضة اقتصادية في تلك المستعمرة الفرنسية السابقة.

وكان الحزب الديمقراطي لساحل العاج الشريك الرئيسي في ائتلاف واتارا، بزعامة رئيس ساحل العاج السابق هنري كونان بيدييه قد أيد في الشهر الماضي سعيه للفوز بفترة ثانية .

> في الوقت نفسه أدت إدانة حلفاء الرئيس السابق لوران باجبو بسبب دورهم في أعمال العنف التي أعقبت انتخابات 2010 إلى تعميق صدع داخل حزب الجبهة الشعبية لساحل العاج المعارض والذي لم يختر بعد مرشحه في الانتخابات.

رويترز