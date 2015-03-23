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سفير روسيا يهدد الدانمارك: «صواريخنا النووية ستصلكم حال انضمامكم للدرع الصاروخي»

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سفير روسيا يهدد الدانمارك: «صواريخنا النووية ستصلكم حال انضمامكم للدرع الصاروخي» سفير روسيا يهدد الدانمارك: «صواريخنا النووية ستصلكم حال انضمامكم للدرع الصاروخي»


> وجه السفير الروسي لدى كوبنهاجن، ميخائيل فانين، تحذيرا إلى الدانمارك قال فيه إن «الصواريخ النووية الروسية يمكن أن تضربها في حال انضمت إلى منظومة الدفاعات المضادة للصواريخ التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية».

ونقلت وكالة أنباء «سبوتنك» الروسية، الأحد، عن «فانين» قوله: «الدانمارك قد تكون هدفاً للصواريخ النووية الروسية إذا انضمت إلى منظومة الدفاعات المضادة للصواريخ التي تنشئها الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا».

وقال السفير الروسي في تصريح له «لا أظن أن الدانماركيين يدركون تبعات انضمام بلادهم إلى منظومة الدفاعات المضادة للصواريخ التي تقودها الولايات المتحدة، بشكل كامل، فإذا حدث هذا فسوف تغدو السفن الحربية الدانماركية هدفاً للصواريخ النووية الروسية».

وأشار السفير الروسي إلى أن انضمام الدانمارك إلى درع الناتو الصاروخية «سيُفقد الدانماركيين المال والأمن».

كان وزير الدفاع الدانماركي نيكولاي فامّين، أعلن في أغسطس الماضي، قرار الدانماركية بشأن المشاركة في دفاعات الناتو الصاروخية، منوها إلى أن قرار حكومة بلاده ليس موجهاً ضد روسيا.

أ.ش.أ

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