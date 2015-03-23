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مقتل جندي وإصابة 4 في انفجار لغم غرب تونس

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مقتل جندي وإصابة 4 في انفجار لغم غرب تونس مقتل جندي وإصابة 4 في انفجار لغم غرب تونس

السبسي

قتل جندي وأصيب ثلاثة عسكريين في انفجارلغم زرعه مجهولون خلال عملية عسكرية بجهة الكاف غرب تونس.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع بلحسن الوسلاتي، إن «جنديا لقى حتفه في انفجار لغم بسيارة عسكريةزرعته عناصر ارهابية، قرب جبال ورغة بمنطقة سيدي يوسف التابعة لولايةالكاف».

وأضاف ان «ثلاثة جنود أصيبوا في الانفجار بإصابات ليست خطيرة»، مشيراإلى أن الانفجار يأتي أثناء عملية عسكرية وأمنية بالمنطقة لا زالتمستمرة.

وتعد جبال ورغة من البؤر الرئيسية التي تتحصن بها جماعات مسلحة منجنسيات تونسية وأجنبية بحسب ما ذكر مسؤولون بوزارة الداخلية.

ولقي العشرات من العسكريين حتفهم في انفجار ألغام وعبر هجمات مباغتة فيالجبال والمرتفعات غرب تونس منذ تصاعد العمليات الارهابية في 2011.

الألمانية د.ب.أ

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