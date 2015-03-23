في_الكلاسيكو - بالفيديو .. كوبري وانطلاقات ماراثونية في ملخص ميسي أمام ريال مدريد

الساحر ليونيل ميسي، حتى وأن لم يهز شباك ريال مدريد فلم يترك الكلاسيكو بلا علامة، أنه ميسي.

برشلونة فاز في الكلاسيكو على ريال مدريد 2-1 في الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

برشلونة تقدم أولا عن طريق جيرمي ماتيو قبل أن يعدل كريستيانو رونالدو النتيجة، ولكن هدف سواريز أمن فوز أصحاب الأرض.

ميسي اختفى في الشوط الأول مكتفيا بـ"كوبري" أمام توني كروس.

ولكن ومع أخر ربع ساعة من المباراة ظهر سحر ميسي فسيطر برشلونة بالطول والعرض على الكلاسيكو.

انطلاقات ماراثونية وفرص بالجملة كادت أن تكتب انتصار عريض لبرشلونة والسبب ميسي.

ويقدم FilGoal.com ملخص ما قدمه ميسي أمام ريال مدريد.

ملخص ما قدمه ميسي أمام ريال مدريد