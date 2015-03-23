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#في_الكلاسيكو - بالفيديو .. هدف وصاروخ معتاد في ملخص رونالدو أمام برشلونة

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#في_الكلاسيكو - بالفيديو .. هدف وصاروخ معتاد في ملخص رونالدو أمام برشلونة #في_الكلاسيكو - بالفيديو .. هدف وصاروخ معتاد في ملخص رونالدو أمام برشلونة

شوط أول مثالي لأفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو أمام برشلونة، بهدف صحيح وصناعة هدف ملغي ولكن هذا ليس كافي.

برشلونة فاز في الكلاسيكو على ريال مدريد 2-1 في الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

برشلونة تقدم أولا عن طريق جيرمي ماتيو قبل أن يعدل كريستيانو رونالدو النتيجة.

وخلال 90 دقيقة من المباراة لم يهرب رونالدو من صافرات استهجان جماهير برشلونة، صافرات استفزت الدون فسجل وصنع هدفا لجاريث بيل ولكن صافرة الحكم ألغته.

ويقدم FilGoal.com ملخص ما قدمه رونالدو أمام برشلونة الذي لم يشفع فريقه ريال مدريد من تحقيق الانتصار.

شاهد - كل ما قدمه رونالدو

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فيديو اليوم السابع

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