مصدر بـ"الزراعة": إزالة 70% من التعديات على 4 بحيرات بالجمهورية

تواصل حكومة المهندس إبراهيم محلب، ممثلة فى وزارات الزراعة والرى والبيئة والإسكان والداخلية، والصحة والتموين والنقل والتنمية المحلية، إعادة معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى، والحد من تلوث مياه الصيد فى البحيرات الشمالية وخاصة بحيرة المنزلة، نظرًا لأنها أكثر البحيرات تصب فيها مياه الصرف الصحى والصناعى، وتأهيل البحيرات، من خلال تطهير البواغيز، ومكافحة مشكلة الصرف الزراعى والصناعى فى المسطحات المائية، ومنع الصيد الجائر،وإعلان بعض المناطق كمحميات يحظر فيها الصيد إلى حين نمو الذريعة السمكية، بالإضافة إلى إزالة كل التعديات على البحيرات الشمالية.

قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، فى تصريحات "اليوم السابع"، إن هناك حملة مكبرة لإزالة التعديات على البحيرات الشمالية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والتعاون مع هيئة الاستشعار والوزارات المعنية، حيث أسفرت عن إزالة 70% من إجمالى تعديات بحيرة المنزلة البالغة 35 ألف فدان، وبحيرة البرلس 12 ألف فدان ومريوط 10 آلاف فدان وإدكو 12 ألف فدان، عن طريق استخدام كراكات وحفارات حديثة، وضبط 105 لنشات لرمية زراعية سمكية فى البحيرات الشمالية بالمخالفة.

وأضافت المصادر، أن خطة الهيئة زيادة الإنتاج السمكى فى مصر إلى 2 مليون طن سنويًا ما يعادل زيادة فى الإنتاج لـ25 %، من جميع أنواع الأسماك للمحافظة على متوسط نصيب الفرد من الأسماك، وتنمية المصادر الطبيعية والنهوض بالاستزراع السمكى البحرى، وتجريم الحرف المخالفة ومنع صيد الذريعة والصيد فى المياه الضحلة وأمام بواغيز البحيرات الشمالية، للحفاظ على المرابى الطبيعية لصغار الأسماك والمخزون السمكى، وتطوير موانئ الصيد بالسواحل الشمالية.

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