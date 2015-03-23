"التضامن": 120 ألف شخص تقدموا للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

أعلن أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسر أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن عدد المتفدمين للحصول على تأشيره حج الجمعيات الأهلية هذا العام بلغ 120 ألفا و750 شخصا حتى الآن، موضحا أنه تم تسجيل بياناتهم على الحاسب الآلى لإجراء القرعة الإلكترونية نهاية الشهر الجارى لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج، والبالغ عددها 10 آلاف تأشيرة، واستبعاد من سبق لهم تأدية الفريضة خلال الخمس سنوات الماضية من الحصول على التأشيرات هذا العام.

وأضاف أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جميع بيانات المتقدمين للحصول على تأشيرات الحج سجلت على الحاسب الآلى، وجارٍ مراجعتها للتأكد من صحة البيانات، إضافة إلى أنه تمت مخاطبة المديريات فى مختلف المحافظات بالضوابط الجديدة لمشرفى حجاج الجمعيات الأهلية، وهى ألا يتجاوز سن المشرف 60 عامًا لتمكنه من خدمة الحجاج خلال تأدية مناسك الحج، وأن من حق الجمعية المنوطة بتنظيم رحلة الحج أن ترشح مشرفًا واحدًا فقط، وأن يكون ترشحه بقرار من مجلس إدارة الجمعية، مع ضرورة تمثيل المشرفين ممن أقل من 45 عامًا، وسيتم اختيار المشرفين لخدمة حجاج الجمعيات منتصف أبريل المقبل.

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