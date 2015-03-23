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تفاصيل برنامج زيارة "محلب" و6 وزراء لمطروح للنهوض بالمحافظة اقتصاديا

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تفاصيل برنامج زيارة "محلب" و6 وزراء لمطروح للنهوض بالمحافظة اقتصاديا تفاصيل برنامج زيارة "محلب" و6 وزراء لمطروح للنهوض بالمحافظة اقتصاديا
قال اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح إن زيارة رئيس الوزراء إبراهيم محلب وبرفقته 6 من وزراء المقرر لها اليوم وغدا، تبدأ بإقامة مؤتمر شعبى لرئيس الوزراء بحضور العمد والمشايخ والعواقل والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية للوقوف على أهم المطالب، التى تهدف إلى النهوض بالمحافظة اقتصاديا وسياحيا واستثماريا لينعكس على الاقتصاد المصرى.

وأضاف المحافظ خلال اجتماعه مساء الأحد بمسئولى المحافظة لمتابعة الاستعدادات النهائية للزيارة بأن رئيس الوزراء سيقوم خلال اليوم الثانى بافتتاح مكتبة العامة التى أقيمت على مساحة 3 آلاف و290 مسطحا بتكلفة 36 مليون جنيه، مكونة 5 طوابق تضم قاعات اجتماعات ومؤتمرات ومكتبات ومتحف للموروثات البدوية والبيئية.

ويتفقد رئيس الوزراء التجمعات العشوائية بمدينة مرسى مطروح منها عزبة السلام والعجارمة والسنوسية، حيث تم تخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه من وزارة التنمية المحلية لتدعيم هذه المناطق بجميع المرافق صرف صحى ورصف وكهرباء.

وعقب ذلك يتوجه رئيس الوزراء والوفد المرافق له الى منفذ السلوم البرى لمقابلة المصريين العائدين من ليبيا، ومناقشة حركة دخول الشاحنات المصرية مع مسئولين من الجانب الليبى.


>بالصور..محافظ مطروح: الانتهاء من حل مشكلة مياه الشرب قريبًا

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مصر 365

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