المهندس المكلف من الكنيسة ببحث طريق دير وادى الريان: لن يؤثر على الآثار

قال جون بشرى المهندس المكلف من الكنيسة ببحث ملف طريق دير وادى الريان، إنه لا مشكلة من مرور الطريق بالدير، ولن يؤثر على الآثار الموجودة به، كما أن الطريق سيفصل المنطقة التى بها الكنائس الأثرية والمزارع.

وأضاف "بشرى"، أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج العاشرة مساءً مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن الراهب بالنسبة لهم قدوة، وحين يخرج ويقول أنا ضد البابا والمجمع المقدس، وأن تذاع مشادات بين رهبان أرثوذكس فى وسائل الإعلام فهذه كارثة.

وفى سياق متصل قال المستشار نجيب جبرائيل، إن وزارة الآثار أعدت تقريرًا قالت فيه إن الطريق الجديد سيهدم المنطقة الأثرية بدير وادى الريان، ولديه نسخة منه.