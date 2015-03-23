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سلاح الجو الأمريكي يعكف على إصلاح عيب يخص نظام تحديد المواقع الخاص بالأقمار الصناعية

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سلاح الجو الأمريكي يعكف على إصلاح عيب يخص نظام تحديد المواقع الخاص بالأقمار الصناعية سلاح الجو الأمريكي يعكف على إصلاح عيب يخص نظام تحديد المواقع الخاص بالأقمار الصناعية

قال سلاح الجو الأمريكي، أمس الأحد، إنه يعكف على إصلاح خطأ فني أثر على بعض الأقمار الصناعية الخاصة بنظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) التابعة لبوينج رغم أنه لم يضر دقة الإشارات التي يتلقاها المستخدمون في مختلف أنحاء العالم.

وقالت قيادة الفضاء في سلاح الجو إنه يبدو أن العيب يشمل برنامجًا إلكترونيًا أرضيًا يستخدم لفهرسة أو تصنيف رسائل تنقلها أقمار آي.آي.إف التي تنتجها بوينج لكنها أوضحت أن المسئولين لا يزالون يحققون في أسباب أخرى محتملة.

وقال سلاح الجو إن القضية ظهرت في الأيام الأخيرة لكن فحصًا دقيقًا في بيانات قديمة أظهر أنها قائمة منذ 2013 دون ملاحظة.

وأضاف سلاح الجو الأمريكي أنه وضع حلًا مؤقتًا وأن المسئولين يعكفون في الوقت الراهن للوصول لحل دائم.

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