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وفاة لي كوان مؤسس سنغافورة الحديثة عن 91 عامًا

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وفاة لي كوان مؤسس سنغافورة الحديثة عن 91 عامًا وفاة لي كوان مؤسس سنغافورة الحديثة عن 91 عامًا

توفي رئيس وزراء سنغافورة السابق لي كوان يو وهو ابرز الذين جعلوا من سنغافورة مركزًا اقتصاديًا مهمًا في آسيا خلال ثلاثة عقود، الاثنين عن عمر 91 عامًا، حسب ما أعلنت .

وقال نجله رئيس الوزراء الحالي لي هسين لونغ في بيان ان “لي توفي بدون آلام في المستشفى العام في سنغافورة اليوم الاثنين عند الساعة 3,18 (19,18 تغ الاحد)”.

وكان لي كوان يو قد نقل إلى المستشفى في الخامس من فبراير بعد اصابته بالتهاب رئوي حاد. وأعلنت الحكومة الاسبوع الماضي أن حالته تدهورت كثيرًا.

وكان لي أول رئيس حكومة في سنغافورة منذ العام 1959 بعد تخلص بلاده من الوصاية البريطانية وظل في منصبه حتى العام 1990.

وعرفت سنغافورة في عهده تطورًا اقتصاديًا مهمًا حيث أصبحت أحد “النمور الاسيويين”. ولكن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان انتقدوا هذا المحامي لأنه حكم البلاد بيد من حديد حيث أوضد معارضين سياسيين السجن.

أ.ف.ب

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