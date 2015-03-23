4 توابل لا غنى عنها لمخك.. الكركم والزعفران والمريمية والقرفة

توابل لا غنى عنها للمخ

التوابل من أفضل وأهم المكونات التى يتم إضافتها للأطعمة، فهى تعطى الطعام مذاقا ونكهة رائعة، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز التوابل التى تتمتع بفوائد صحية كبيرة وخاصة ً على المخ، المايسترو والعضو الأهم فى جسم الإنسان، وذلك حسبما نشر مؤخراً بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وهى تشمل:

1.الكركم:وهو يحتوى على مادة الكركمين، المسئولة عن لونه الأصفر، وهى تنشط أحد الأنزيمات المضادة للأكسدة داخل المخ، وهو يتمتع أيضاً بخواص مضاد للالتهابات، تحارب بعض أنواع السرطانات والتصلب المتعدد.

>2.الزعفران:يساهم فى الوقاية من الإصابة بالاكتئاب، وكما يحسن الذاكرة ويعزز القدرة على التعلم، حسب العديد من الدراسات التى أجريت على حيوانات المعمل، وكشف إحدى الدراسات التى نشرت فى عام 2005 بدورية "Journal of Ethnopharmacology" أن تناول الزعفران بمعدل مرتين فى اليوم يماثل فاعلية عقار "بروزاك" فى علاج الاكتئاب الطفيف أو متوسط الشدة.

>3.المريمية:من التوابل الرائعة، وهى تتمتع بخواص رائعة مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، وتحتوى جذور المريمية الصينية على مواد شبيهة بأدوية الزهايمر، وتساهم الزيوت المستخلصة منها فى تعزيز الذاكرة حسب دراسة حديثة نشرت بدورية "Pharmacological Biochemical Behavior".

>4.القرفة:تساهم القرفة فى تعزيز العديد من القدرات المخية مثل الذاكرة والتركيز والانتباه، وكما أنها تساهم فى التمتع العديد بالفوائد الأخرى مثل تنظيم مستويات السكر بالدم والحد من فرص الإصابة بالسرطان.

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