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مجلس الأمن الدولي يدعم الرئيس هادي

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مجلس الأمن الدولي يدعم الرئيس هادي مجلس الأمن الدولي يدعم الرئيس هادي
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مظاهرات حاشدة ضد التواجد الحوثي في تعز

صنعاء - محمد القاضي

    أصدر مجلس الأمن الدولي أمس إعلاناِ بالإجماع يساند فيه الرئيس هادي في مواجهته مع الحوثيين.إلى ذلك قتل متظاهر من شباب الثورة بمحافظة تعز برصاص مسلحين حوثيين وقوات أمن خاصة موالية للجماعة، أمس بمحافظة تعز وسط اليمن. وذكرت مصادر طبية ومتظاهرون أن 50 متظاهراً تعرضوا للاختناق جراء إصابتهم بالغازات بعد استخدام الغاز المسيل للدموع على مسيرة حاشدة تناهض وجود المليشيات في محافظة تعز وسيطرتهم على مواقع عسكرية ومؤسسات حكومية.

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