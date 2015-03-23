الممثل حمادي عمور طريح الفراش

يرقد الممثل حمادي عمور، حالياً، على سرير المرض في بيته، منزوياً بعدما أفنى زهرة شبابه في إمتاع جمهوره في الإذاعة والتلفزيون بالكثير من أعماله، وهو الذي تعوّد عليه الجمهور أكثر في سلسلته "أنا وخويا وامراتو" و"الغوتي" وأعمال كانت تميزه عن غيره بلكنته "الفاسية" وطريقة تشخيصه التلقائية وإيماءاته وحركاته، وإن كان حمادي عمور يعد ضمن لائحة جيل الرواد والأوائل الذين أثروا خزانة الإذاعة والتلفزيون منذ الستينات قبل أن يتقاعد ويضطر للعمل مع بعض شركات الإنتاج لخلق توازن مالي في حياته بالنظر لراتب التقاعد الهزيل الذي يستفيد منه.

والممثل حمادي عمور والذي لم يتسن لنا الإتصال به يعيش وضعاً صحياً يتطلب الرعاية فهل تبادر نقابة الممثلين للوقوف إلى جانبه لتخفيف من ألم مرضه؟

يشار إلى أن الممثل حمادي عمور في حوزته تقريباً 600 عملاً جمع فيها بين ما هو تلفزيوني وسينمائي وإذاعي.

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