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بالفيديو .. أشرف سالمان : الدولة وفرت التسهيلات من أجل الاستثمار في صعيد مصر

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بالفيديو .. أشرف سالمان : الدولة وفرت التسهيلات من أجل الاستثمار في صعيد مصر بالفيديو .. أشرف سالمان : الدولة وفرت التسهيلات من أجل الاستثمار في صعيد مصر

أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار

قال الدكتور أشرف سلمان وزير الاستثمار :” إن الدولة وفرت التسهيلات الاستثمارية من أجل الاستثمار في صعيد ، وعلى رأس هذه التسهيلات تحمل الدولة أجور العاملين بالمشروعات، وتقديم الأراضي للمستثمرين مجانا ” .

وأضاف شلمان خلال لقائه على فضائية «صدى البلد» أمس الأحد :” أن الدولة أقرت قانون الاستثمار وضمت له التسهيلات المشار لها، مؤكدًا على ضرورة تنمية الصعيد وتطويره ” .

وأوضح وزير الاستثمار، إن لديها خريطة بالفرص الاستثمارية الواعدة في مناطق كثيرة من الجمهورية “.

ولفت سلمان :”  أن المشاريع الاستثمارية الجديدة، سيرى المصريين نتائجها من خلال مشاريع المقاولات، ومشاريع الطاقة والقضاء على البطالة.

وأشار أن المشروعات التي طرحت في ‫‏المؤتمر الاقتصادي‬ تسعى لبناء مصر وليس “بيعها”.

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