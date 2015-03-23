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إصابة مجند بطلق نارى إثر مهاجمة مسلحين لدورية أمنية بالسويس

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إصابة مجند بطلق نارى إثر مهاجمة مسلحين لدورية أمنية بالسويس إصابة مجند بطلق نارى إثر مهاجمة مسلحين لدورية أمنية بالسويس
هاجم مسلحون منذ قليل دورية أمنية بمنطقة السلام 1 بحى فيصل بالسويس مما أسفر عن إصابة مجند بطلق نارى وتم نقله للمستشفى العسكرى.

قال اللواء طارق الجزار مدير الأمن إن القوات اشتبكت مع المجهولين بالطلقات النارية وتم تحديد عدد من هاوية المتهمين وجار تمشيط منطقة السلام بالكامل وحى فيصل لسرعة ضبط المتهمين.

أضاف فى تصريحات صحفية أن المجند المصاب سيتم نقله لمستشفى عسكرى بالقاهرة بعد إصابته بطلق نارى وهو فى حالة غير مستقرة.


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