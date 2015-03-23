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زعيم الحوثيين: أمريكا وإسرائيل وقطر تساند داعش وتستهدف استقرار المنطقة

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زعيم الحوثيين: أمريكا وإسرائيل وقطر تساند داعش وتستهدف استقرار المنطقة زعيم الحوثيين: أمريكا وإسرائيل وقطر تساند داعش وتستهدف استقرار المنطقة
اتهم زعيم جماعة الحوثيين فى اليمن عبد الملك بدر الدين الحوثى، الجيش اليمنى واللجان الشعبية بالقيام بانتهاكات ضد الشعب اليمنى، مشيرا إلى أن الإعلام استهدف استقرار الشعب اليمنى لصالح قوى الشر، وأن منظومة قوى الشر فى العالم والتى تقف على رأسها أمريكا وإسرائيل، هى المستفيد الوحيد مما يحدث لشعوب المنطقة بأثرها.

وأوضح عبد الملك بدر الدين الحوثى أن أدوات قوى الشر فى حربها ضد شعوبنا العربية التى تستخدمها هى تنظيم داعش الإرهابى وتنظيم القاعدة والتى تتبادل الأدوار فى إضعاف قوة أمتنا العربية، لافتا إلى أن العملية الإرهابية التى استهدفت أحد مساجد الحوثيين والتى راح ضحيتها أكثر من 126 قتيلا وأكثر من 200 مصاب، لم تراع حرمة بيت الله ولا الأطفال الذين لقوا هتفهم ظلما وعدوانا ولا حتى الكهولة الراكعة لله أثناء الصلاة.

وأضاف بدر الدين الحوثى خلال كلمته التى ألقاها منذ قليل، أن هناك من يقوم بتمويل هذه المؤامرات ضد شعوب المنطقة ومنها قطر، مشيرا إلى أن بعض الدول تدفع الأموال الهائلة لهذه الجماعات الإرهابية لاستهداف استقرارانا فى بلادنا، موضحا أنهم يدفعون الأموال التى كان يجب أن تصرف على شعوبنا العربية الفقيرة بدلا من تمويل قوى الشر لضرب استقرار الشعوب سواء داخل المنطقة أو خارجها.

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مصر 365