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جامعة الدول العربية تدعو إلى موقف عربى موحد لحل أزمات المنطقة

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جامعة الدول العربية تدعو إلى موقف عربى موحد لحل أزمات المنطقة جامعة الدول العربية تدعو إلى موقف عربى موحد لحل أزمات المنطقة
دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى ، إلى موقف موحد يسهم فى حل المشاكل والأزمات التى تعيشها المنطقة العربية .

وقال العربى فى تصريح أدلى به عقب لقائه مع الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأحد، إن عددا من البلدان العربية تعانى من مشاكل مؤلمة ، مضيفا أن المطلوب من البلدان العربية هو اتخاذ موقف جماعى تستطيع من خلاله أن تسهم فى حل هذه المشاكل.

وأشار الأمين العام للجامعة إلى أن حديثه مع الرئيس بوتفليقة تناول أمورا كثيرة على رأسها القمة العربية القادمة المقررة فى مدينة شرم الشيخ والموضوعات الرئيسية التى ستعالجها .

وأضاف العربى أن لقاءه مع الرئيس الجزائرى تناول أيضا القضية الفلسطينية والأوضاع فى كل من سوريا وليبيا واليمن وكل المواضيع المطروحة على الساحة والتى ستكون محور اجتماع القادة العرب خلال القمة العربية المقبلة.

وكان الدكتور نبيل العربى قد وصل إلى الجزائر فى وقت سابق اليوم فى زيارة عمل تستغرق يومين تحضيرا للقمة العربية التى تستضيفها شرم الشيخ يومى 28 و29 مارس الجارى.
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