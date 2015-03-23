مونتيلا: صلاح قدم أداء جيدا أمام أودينيزى رغم مشاركته دقائق قليلة

أكد فيتشنزو مونتيلا، المدير الفنى لفريق فيورنتينا الإيطالى، أن فريقه خاض مباراة صعبة أمام أودينيزى على المستويين البدنى والنفسى، وهو ما أدى إلى نهايتها بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الأحد، على ملعب “الفريولى” ضمن منافسات الجولة 28 من الدورى الإيطالى “الكالتشيو”.

وأضاف مونتيلا، فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة، أن النجم المصرى محمد صلاح الذى شارك فى الدقيقة 69 من زمن المباراة، قدم أداء جيدا للغاية، مضيفًَا أنه كان قريبا من إحراز هدف رغم مشاركته لدقائق قليلة.

وأشار المدير الفنى لفيورنتينا إلى أن إيقاع الفريق كان بطيئا للغاية للمرة الأولى، مؤكدا أن المجهود البدنى الذى يبذله اللاعبون نتيجة توالى المباريات كان له أثر كبير على شكل الفريق.