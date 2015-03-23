إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ49 مصريًا وسودانيًا إلي ليبيا

أحبطت قوات حرس الحدود المصرية بالمنطقة الغربية العسكرية محاولة هجرة غير شرعية إلي ليبيا لـ49 شخصًا بينهم 12 مواطنًا سودانيًا وبنجلاديشي الجنسية، حال تسللهم الحدود المشتركة عبر الدروب الصحراوية الرابطة بين البلدين في جنوب السلوم.

كانت مديرية أمن مطروح تلقت إخطارًا يفيد بضبط 37 مواطنًا مصريًا من محافظات سوهاج وقنا وبني سويف والمنيا ودمياط وكفر الشيخ والقاهرة واسيوط والبحيرة، بالإضافة غلي ضبط 6 مواطنين من دولة السودان و6 مواطنين من بنجلاديش، حال محاولتهم تسلل الحدود المصرية الليبية عبر الدروب الصحراوية.

كذلك تمكنت مباحث السلوم من ضبط 7 مصريين وعدد 2 من دولة السودان مقيمين في أحدي فنادق السلوم,حيث تم الأشتباه فيهم، وبسؤالهم أقروا أنهم مقيمين في الفندق تمهيداً لمحاولتهم السفر إلي ليبيا من خلال رحلات تسلل الحدود.

فيما تمكن كمين البوابة الشرقية لمدينة مرسي مطروح بالكيلو 20 من ضبط مواطن سوداني مقيم في مصر دون وجود تاشيرة دخول مثبته في جواز سفره مما يعني دخوله البلاد بطريقة غير شرعية،

> تم التحفظ علي المتهمين لعرضهم علي النيابة المختصة، تمهيدًا لمحاكمتهم.